МККК готов провести аудит КП "Вода Донбасса", Донецкая ОВГА просит рассматривать компанию как единую по всей территории области

Руководство Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) возмущено планами "ДНР" относительно полного контроля над коммунальным предприятием "Вода Донбасса", в свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) готов провести аудит компании для определения потребностей по модернизации.

"Украина возмущена заявлениями о возможном переходе части коммунального предприятия "Вода Донбасса" под контроль оккупационных властей так называемой "ДНР". Расцениваем их как попытку дестабилизировать ситуацию в области", – написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць на странице в Фейсбуке, указав, что такую позицию обладминистрации выразил его первый заместитель Евгений Вилинский на встрече с главой делегации МККК в Украине Аланом Эшлиманном.

В свою очередь, А.Эшлиманн отметил, что Красный Крест готов провести аудит КП "Вода Донбасса" для того, чтобы оценить потребности по модернизации системы водоснабжения Донецкой области.

Донецкая ОВГА, являющаяся владельцем КП "Вода Донбасса", настаивает на том, чтобы при проведении аудита и в дальнейшем при модернизации системы водоснабжения Донбасса компанию рассматривали как единую по всей территории области (в том числе на оккупированной части).

"Украинская власть по гуманитарным соображениям никогда не рассматривала вопрос водоснабжения как элемент давления на оккупационную власть, поскольку мы прекрасно понимаем, что на той территории живут наши граждане. Заявления же оккупантов о "создании республиканского предприятия" расцениваем именно как попытки шантажа Украины и их попытки повысить ставки в переговорном процессе. Безусловно, эти дерзкие незаконные действия должны быть предметом рассмотрения в Минске", - подчеркнул А.Куць.

Ранее в "ДНР" обнародовали план по переходу части КП "Вода Донбасса" под свой контроль. В частности, планируется создание "республиканского предприятия", на балансе которого будут оформлены все водоканалы на неподконтрольной территории Донецкой области.

КП "Вода Донбасса" обеспечивает водоснабжение Донецкой области по обе стороны линии столкновения. После начала боевых действий на Донбассе инфраструктура предприятия оказалась разделенной на подконтрольную и неподконтрольную Украине территории.