Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования три раза обстреляли позиции Объединенных сил в среду, 30 января, в период с 00.00 до 18.00.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

В частности, позиции украинских военных у с.Кряковка Новоайдарского района Луганской области боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм, а позиции у хутора Вольный на окраине поселка Золотое-4 - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.