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17:40 30.01.2019

Убийца семейной пары в Николаеве был ответчиком в судебной тяжбе по долговым обязательствам – полиция

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Задержанный правоохранителями мужчина, который смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов у здания Ленинского районного суда г.Николаев в среду, был ответчиком по делу, рассматривавшимся в тот день в этом суде, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Задержанный - мужчина 1966 г.р.. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину", - говорится в сообщении.

Местное издание "НикВести" сообщает, что погибшие супруги были одесситами. Судебное заседание проходило по гражданскому делу относительно задолженности, возникшей еще в 2008 году.

"Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка. Стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо. Как стало известно, стрелявший не признает долг, который ему определил суд. После судебного заседания, у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина из охотничьего ружья совершил два выстрела, - рассказал изданию заместитель начальника Главного управления в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский

Сотрудница полиции рассказала, что было слышно примерно 4-5 выстрелов, после чего сразу приехала полиция, которая на данный момент выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в среду около 15.00 в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете "скорой помощи".

У стрелявшего был сообщник, которому удалось скрыться. В Николаеве объявлен план "Перехват". Разыскивается микроавтобус "Мерседес Вито", на котором скрылся подозреваемый.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по п.1, 5, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теги: #полиция #николаев #суд #убийство
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