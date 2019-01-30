Киев ждет информации о 13 украинцах, фамилии которых пропали из списков удерживаемых в ОРДЛО

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по непонятным причинам убрали фамилии 13 украинцев из списков тех, кого они удерживают, Киев требует информации о судьбах этих граждан, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информации о судьбах этих людей. Так же, как и о судьбах более 70 украинцев, удержание которых от нас скрывают", - сообщила она на совей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук остро поставил вопрос немедленного освобождения и призывал ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) посетить тюрьмы на оккупированных территориях и разыскать там украинцев.

"Чтобы заставить РФ отдать наших, нужны не новые "мирные планы", а новые жесткие санкции", - добавила И.Геращенко.