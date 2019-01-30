События

16:41 30.01.2019

Киев ждет информации о 13 украинцах, фамилии которых пропали из списков удерживаемых в ОРДЛО

1 мин читать
Киев ждет информации о 13 украинцах, фамилии которых пропали из списков удерживаемых в ОРДЛО

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по непонятным причинам убрали фамилии 13 украинцев из списков тех, кого они удерживают, Киев требует информации о судьбах этих граждан, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"У нас есть все основания опасаться, что некоторые наши заложники могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий. Мы предоставили ОБСЕ информацию о 13 гражданах, которых ОРДЛО в течение этих лет включали в списки на обмен, но потом по непонятным причинам их фамилии исчезли из списков тех, кого подтверждают и удерживают. Мы требуем полной информации о судьбах этих людей. Так же, как и о судьбах более 70 украинцев, удержание которых от нас скрывают", - сообщила она на совей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По ее словам, уполномоченный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук остро поставил вопрос немедленного освобождения и призывал ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста (МККК) посетить тюрьмы на оккупированных территориях и разыскать там украинцев.

"Чтобы заставить РФ отдать наших, нужны не новые "мирные планы", а новые жесткие санкции", - добавила И.Геращенко.

Теги: #геращенко #заложники #ткг
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киев на заседании ТКГ предложил освободить трех россиян в обмен на украинских военных, удерживаемых 4 год в Донецке

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ – МИД Беларуси

Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Украина поставит вопрос создания постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи на первой в 2019г встрече ТКГ – И.Геращенко

Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину из Франции прибыл 3-й вертолет для системы авиабезопасности - Аваков

Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

Убийца семейной пары в Николаеве был ответчиком в судебной тяжбе по долговым обязательствам – полиция

В Николаеве местный житель расстрелял у здания райсуда супружескую пару, убийца задержан – полиция

В Николаеве возле здания райсуда застрелили двух человек, стрелок задержан на месте преступления

Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

Адвокат Януковича настаивает на личном вручении ему приговора экс-президента, в суде пояснили, что это не предусмотрено заочным осуждением

Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге, проводится эвакуация

Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

Более 40 тыс. жилых домов остались без электричества из-за снегопадов во Франции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА