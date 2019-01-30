Киев на заседании ТКГ предложил освободить трех россиян в обмен на украинских военных, удерживаемых 4 год в Донецке

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить трех украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на трех россиян, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С.Глондаря, Б.Пантюшенко, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - написала она на совей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Однако, по ее словам, от российской стороны реакции не последовало.

"Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так", - отметила первый вице-спикер Рады.

Она также сообщила, что Россия как в рамках гуманитарной подгруппы, так и в рамках ТКГ "категорически отказалась обсуждать" передачу осужденных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных.

"Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры", - добавила И.Геращенко.