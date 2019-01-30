События

16:18 30.01.2019

Киев на заседании ТКГ предложил освободить трех россиян в обмен на украинских военных, удерживаемых 4 год в Донецке

1 мин читать
Киев на заседании ТКГ предложил освободить трех россиян в обмен на украинских военных, удерживаемых 4 год в Донецке

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить трех украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на трех россиян, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев - С.Глондаря, Б.Пантюшенко, А.Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке", - написала она на совей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Однако, по ее словам, от российской стороны реакции не последовало.

"Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так", - отметила первый вице-спикер Рады.

Она также сообщила, что Россия как в рамках гуманитарной подгруппы, так и в рамках ТКГ "категорически отказалась обсуждать" передачу осужденных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных.

"Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры", - добавила И.Геращенко.

Теги: #обмен #геращенко #пленные #ткг
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

И.Геращенко призвала семьи осужденных в Украине за терроризм россиян требовать от Путина обменять их на политзаключенных украинцев

И.Геращенко сообщила о письме от Сенцова

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ – МИД Беларуси

Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Украина поставит вопрос создания постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи на первой в 2019г встрече ТКГ – И.Геращенко

Сенцов закончил новый роман, ждет публикацию сборника рассказов и съемки фильма по своему сценарию – И.Геращенко

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Николаеве местный житель расстрелял у здания райсуда супружескую пару, убийца задержан – полиция

В Николаеве возле здания райсуда застрелили двух человек, стрелок задержан на месте преступления

Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

Адвокат Януковича настаивает на личном вручении ему приговора экс-президента, в суде пояснили, что это не предусмотрено заочным осуждением

Неизвестный сообщил о минировании шести школ в Кривом Роге, проводится эвакуация

Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

Более 40 тыс. жилых домов остались без электричества из-за снегопадов во Франции

Житель Запорожья взламывал электронные платежные системы иностранцев

Контрразведчик СБУ и командир в/ч попались на взятке за невмешательство контрабанды российских сигарет из ОРДЛО – ГБР

Более тысячи рейсов в США отменены из-за холодов, газ подорожал до максимума за год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА