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14:30 30.01.2019

Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

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Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

 Дело внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, передано в Славянский суд Донецкой области, сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Как я и подозревала, чекисты бросили дело Надежды в Славянский суд, и теперь разрешения на свидание, и нотариусу в том числе, нужно брать только у "славянского судьи"", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Теги: #савченко #суд
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