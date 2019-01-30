Дело Н.Савченко передано в Славянский суд – сестра

Дело внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, передано в Славянский суд Донецкой области, сообщила ее сестра Вера Савченко.

"Как я и подозревала, чекисты бросили дело Надежды в Славянский суд, и теперь разрешения на свидание, и нотариусу в том числе, нужно брать только у "славянского судьи"", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.