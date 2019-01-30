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13:14 30.01.2019

Адвокат Януковича настаивает на личном вручении ему приговора экс-президента, в суде пояснили, что это не предусмотрено заочным осуждением

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Адвокат Януковича настаивает на личном вручении ему приговора экс-президента, в суде пояснили, что это не предусмотрено заочным осуждением

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает, что Оболонский районный суд Киева нарушил процедуру информирования его клиента о вынесенном приговора по делу о государственной измене.

"Суд пытался передать решение нашему клиенту через адвокатов, хотя он должен это сделать самостоятельно. Суд должен вручить копию решения клиенту (В.Януковичу - ИФ) и вместе с этим разъяснить лично клиенту право и порядок обжалования приговора, сроки подачи апелляции. Суд это требование закона проигнорировал", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

В свою очередь, в Оболонском райсуде агентству пояснили, что в случае специального (заочного) судебного производства копия приговора вручается именно защитникам.

"Потому что специальное рассмотрение предполагает, что подсудимого не будет", - отметила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

Она сообщила, что адвокаты уже получили 9 копий приговора, в том числе, 5 экземпляров получили защитники В.Януковича из адвокатского объединения "Авер Лекс", представителем которого является В.Сердюк.

Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

В то же время суд признал В.Януковича невиновным в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав данного уголовного правонарушения.

Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

Теги: #адвокаты #суд #янукович
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