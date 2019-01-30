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12:05 30.01.2019

Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

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Матиос допускает проверку жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос допускает проверку жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях на предмет сотрудничества с властями самопровозглашенных республик.

Как рассказал А.Матиос в эфире телеканала "112.Украина", Верховный главнокомандующий Петр Порошенко дал поручение продумать механизм, как узнать и разделить "людей простых, которые вынужденно живут в режиме оккупации и работают там учителями… и тех, кто сознательно организовывает фейковые выборы и незаконно собирает налоги".

Военный прокурор отметил, что такого механизма нет, и единственным ноу-хау может быть проверка на полиграфе.

"Я вам открою большую тайну для всего государства. В Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы в ответах дает ответ, искренне или нет говорит человек", - рассказал А.Матиос.

Он подчеркнул, что для такой работы необходим компьютер и полчаса времени на каждого человека.

"Если Европа и мы найдем возможность, и люди пройдут эти полиграфы, мы отсеем тех, кто вынужден жить и работать на оккупированных территориях", - рассказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, означает ли это, что придется пропустить все население через полиграфы, А.Матиос сказал: "Придется пропустить все, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться будет и мстить будет – таковы реалии Украины".

Теги: #матиос #население #проверка #сотрудничество #донбасс #гпу
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