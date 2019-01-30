Житель Запорожья взламывал электронные платежные системы иностранцев

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье участника международного кардингского и хакерского форума, который взламывал электронные платежные системы граждане других стран.

Как сообщает пресс-центр СБУ в среду, житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения.

"Злоумышленник с использованием компьютерных вирусов получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Заражая информационные сети, хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств", - сказано в сообщении.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более 1 тыс. пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.

Оперативники спецслужбы также заблокировали доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ.

По информации СБУ, злоумышленник является представителем закрытого международного форума кардингского и хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался криминальным опытом с участниками международной хакерской группировки.

В рамках начатого уголовного производства изъятое компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.