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11:23 30.01.2019

Контрразведчик СБУ и командир в/ч попались на взятке за невмешательство контрабанды российских сигарет из ОРДЛО – ГБР

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Контрразведчик СБУ и командир в/ч попались на взятке за невмешательство контрабанды российских сигарет из ОРДЛО – ГБР

В Северодонецке Луганской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперативного работника контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил, при получении $2,5тыс. за непрепятствование контрабанде российских сигарет.

"Указанные должностные лица были задержаны в городе Северодонецке непосредственно при получении неправомерной выгоды в размере $2,5тыс. Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствование в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", - сообщает пресс-служба ГБР в среду.

Оперативное сопровождение в указанном уголовном производстве осуществилось сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Объединенных сил.

"Майору СБУ и командиру воинской части уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании лицам меры пресечения", - проинформировали в ГБР.

Теги: #гбр #сигареты #сбу #контрабанда
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