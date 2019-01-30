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09:37 30.01.2019

Украинский кикбоксер Оленчик задержан в Петербурге по делу об убийстве в Киеве

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Украинский кикбоксер Оленчик задержан в Петербурге по делу об убийстве в Киеве

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

"Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - сказал собеседник.

В.Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному району Петербурга.

Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России, добавил источник.

Официальной информацией по этому поводу "Интерфакс" не располагает.

По данным открытых источников, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу В.Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве в Киеве его знакомого с последующим угоном автомобиля.

Теги: #розыск #боксер #арест #интерпол
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