В результате ДТП в Одесской области погибли два полицейских, еще четыре человека травмированы

В Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь во вторник вечером в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей погибло два человека (полицейские), еще четверо травмированы, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей произошло примерно в 19.00 на автодороге Одесса-Овидиополь у Гребного канала… Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба - работники полиции", – сказано в сообщении на сайте полиции области во вторник вечером.

На месте происшествия работали усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа по ДТП и спасатели. Обстоятельства устанавливаются.

В связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги было осложнено в обоих направлениях.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.