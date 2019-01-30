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08:21 30.01.2019

Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

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Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Официальный запрос на экстрадицию финансового директора и дочери основателя китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, отправленный США властям Канады, получен адресатом, сообщает в среду Wall Street Journal.

Представитель министерства юстиции Канады подтвердил изданию, что страна получила официальный запрос от США с просьбой об экстрадиции Мэн Ваньчжоу.

По его словам, чиновники министерства юстиции Канады должны до 1 марта рассмотреть запрос об экстрадиции и определить, может ли он быть представлен в суде.

Мэн Ваньчжоу обвиняется в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. 1 декабря она была арестована в Канаде по запросу США. Позже ее отпустили под залог, но Мэн Ваньчжоу должна оставаться в Канаде, пока ожидает возможной процедуры экстрадиции.

Во вторник в Канаде состоялись слушания с ее участием. Следующее заседание по решению судьи пройдет 6 марта.

28 января судебные власти США объявили о предъявлении китайской Huawei обвинений в краже интеллектуальной собственности. Помимо прочего, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу. В обвинительном заключении подробно описывается предполагаемая схема Huawei для обмана финансовых учреждений и правительства США о своем бизнесе в Иране.

Теги: #сша #канада #huawei #запрос
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