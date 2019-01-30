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07:59 30.01.2019

Власти Харькова рассмотрят электронную петицию против переработки ртутьсодержащих отходов на территории города

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Власти Харькова рассмотрят электронную петицию против переработки ртутьсодержащих отходов на территории города

Электронная петиция с предложением отозвать согласования, выданные Харьковским городским советом предприятию "Харьков-Эко" для переработки ртутьсодержащих отходов, набрала 5 тыс. голосов и находится на рассмотрении городских властей.

Согласно информации на официальном сайте Харьковского горсовета, петиция была зарегистрирована 26 декабря и собрала необходимое количество подписей чуть больше, чем за месяц.

Ее автор Александр Богданис отмечает токсичность ртути и ее негативное воздействие на организм как взрослых, так и детей.

"Ртуть и ее соединения негативно воздействует на нервную систему человека, почки и сердечно-сосудистую, а также эндокринную, респираторную, желудочно-кишечную, кроветворную и репродуктивную системы. У детей ртуть вызывает нарушения когнитивного мышления, памяти, внимания, речи, а также мелкой моторики и визуально-двигательной координации", - говорится в электронной петиции.

А.Богданис также утверждает, что департамент горсовета согласовал заявление о намерениях ООО "Харьков-Эко", несмотря на ряд нарушений.

"Своим письмом... департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета согласовал заявление о намерениях ООО "Харьков-Эко" об утилизации ртутьсодержащих отходов и производстве ртути на предприятии по адресу г.Харьков, ул.Лодзинская, 7а. Согласование выдано, несмотря на грубые нарушения порядка разработки проектной документации предприятия повышенной опасности, а также Государственных санитарных правил планирования и строительства населенных пунктов", - говорится в электронной петиции.

Автор считает, что переработка ртутьсодержащих отходов может оказывать негативное влияние на жизнь и здоровье харьковчан.

"Производства такого рода не целесообразно размещать на территории одного из самых крупных городов Украины. Предлагаю Харьковскому городскому совету отозвать любые согласования, выданные предприятию "Харьков-Эко" для переработки ртутьсодержащих отходов", - говорится в петиции.

Теги: #петиция #украина #ртуть #харьков #отходы
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