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07:38 30.01.2019

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

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Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, заблокировал его активы

В Верховном суде Венесуэлы в среду объявили о запрете на выезд из страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал его счета и запретил любые транзакции с имуществом Х.Гуаидо.

При этом в суде, по сообщению СМИ, не приняли решения по вопросу о том, следует ли лишить Х.Гуаидо депутатской неприкосновенности.

На прошлой неделе Х.Гуаидо в ходе акции протеста против правительства провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд их союзников признали оппозиционера законным лидером Венесуэлы.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро считает действия Х.Гуаидо противозаконными.

Теги: #венесуэла #оппозиция #суд
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Интерфакс-Украина
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