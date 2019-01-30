Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"29 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сообщении, на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; из автоматических гранатометов - вблизи Богдановки; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово; из гранатометов различных систем - вблизи Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 82-мм - в районе Кримского; из минометов калибра 82-мм - в районе Екатериновки; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутор Вольный.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 29 января, четыре боевика уничтожено, шестеро получили ранения. Кроме того, уничтожен военный грузовик "КАМАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами НВФ. Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засада противника и захвачены: ПТРК "Фагот" - 1шт .; РПГ-18 - 1шт .; НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.