В Киеве в среду ожидается туман, видимость 200-500м

В Киеве в среду, 30 января, ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Киеве 30 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Кроме того ожидается облачность, небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.