События

07:06 30.01.2019

В Киеве в среду ожидается туман, видимость 200-500м

1 мин читать
В Киеве в среду ожидается туман, видимость 200-500м

В Киеве в среду, 30 января, ожидается сильный туман, видимость 200-500 м, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Киеве 30 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Кроме того ожидается облачность, небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #погода #украина
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Киеве разоблачили мошенников пытавшихся с поддельными документами похитить в банке 200 тыс. грн

На Закарпатье разоблачен наркоделец на попытке подкупа офицера СБУ

На Харьковщине подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок

По центру Киева прошло факельное шествие памяти героев Крут, организованное "Нацкорпусом"

Глава МИД Дании не смог посетить Киев из-за плохой погоды

МАУ сообщает о задержке на 1-2 часа 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером

В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета

Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский парламент решил пересмотреть "страховочный план" по ирландской границе

Макрон не видит смысла продолжать переговоры по соглашению о Brexit

Солдаты венесуэльской армии просят США снабдить их оружием

Несколько человек погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

WSJ сообщил, что Канада получила запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Парламент Великобритании не принял очередную поправку по Brexit

Парламент Великобритании не приняли поправку с тем, чтобы отложить Brexit

Трое погибли в результате крушения вертолета в США

Болтон пригрозил последствиями тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы

США произвели первую новую ядерную боеголовку малой мощности для оснащения ракет на стратегических подлодках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА