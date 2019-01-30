Британский парламент решил пересмотреть "страховочный план" по ирландской границе
Парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, предполагающую пересмотреть так называемый "страховочный план" по ирландской границе, применение этого плана может отмечать сохранение ряда норм ЕС для Великобритании и после Brexit.
"За" проголосовало 317 членов палаты, "против" - 301 человек.
Поправку предлагал депутат Грэм Брэйди, он призвал заменить положение о "страховочном плане" для ирландской границы на "альтернативные договоренности, чтобы избежать жесткой границы".