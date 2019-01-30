В Киеве разоблачили мошенников пытавшихся с поддельными документами похитить в банке 200 тыс. грн

Следователи прокуратуры г.Киева разоблачили мошенников, которые при помощи поддельных документов пытались завладеть средствами клиентки АО "Универсал Банк", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 детективами Голосеевского УП ГУНП в г.Киеве разоблачена мошенническая попытка завладения денежными средствами клиентки банка", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры г.Киева во вторник.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что фигуранты преступления (один из которых разыскивается) по предварительному сговору, пытались осуществить попытку снятия через кассу АО "Универсал Банк" 200 тыс. грн, которые принадлежат одной из клиенток.

"Для этого злоумышленники подделали доверенность от ее имени с правом осуществления финансовых операций. Благодаря слаженным действиям работников банка, прокуратуры и полиции злоумышленника удалось разоблачить и задержать "на горячем", – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время 22-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.2 ст.190 УК (мошенничество) Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются мероприятия по установлению его сообщников.