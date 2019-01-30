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05:26 30.01.2019

Макрон не видит смысла продолжать переговоры по соглашению о Brexit

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Макрон не видит смысла продолжать переговоры по соглашению о Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о невозможности возобновления переговоров по соглашению о выходе Великобритании из ЕС.

"Соглашение не может снова стать предметом обсуждений", - сказал французский лидер во вторник на пресс-конференции на Кипре, где проходит саммит стран южного Средиземноморья.

По словам Э.Макрона, нынешнее соглашение является "наилучшим из возможных" вариантов.

Ранее газета The Independent сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit. По данным издания, во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении поддержать поправку Грэма Брэйди, которая подготовит почву для возможного возобновления переговоров с Брюсселем об условиях, на которых Британия намерена выйти из ЕС. В случае возобновления переговоров центральной темой дискуссий останется вопрос о статусе ирландской границы.

Ожидается, что позже во вторник члены Палаты общин Великобритании проголосуют по ряду поправок, которые продемонстрируют как, по мнению парламента, следует модифицировать соглашение по Brexit.

Теги: #президент #франция #brexit #сделка
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