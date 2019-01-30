На Закарпатье разоблачен наркоделец на попытке подкупа офицера СБУ

На Закарпатье разоблачен гражданин Украины, который пытался предоставить взятку подполковнику Службы безопасности Украины за невмешательство в неправомерную деятельность по изготовлению и распространению наркотического вещества в регионе, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"29 января 2019 (…) задокументирован факт предоставления гражданином Украины неправомерной выгоды начальнику одного из региональных подразделений УСБУ в Закарпатской области", – написал он на странице в Фейсбук во вторник.

Спикер Генпрокуратуры отметил, что взятка в сумме 14 тыс. грн предназначалась подполковнику за невмешательство в неправомерную деятельность взяткодателя: изготовление и распространение особо опасного наркотического вещества (первентин) на территории Закарпатской области.

В частности, в рамках мероприятий по уголовному производству задокументированы намерения подозреваемого по систематической передаче сотруднику СБУ обозначенной суммы средств за не препятствование в противоправной деятельности по распространению наркотических веществ.

Неправомерная выгода обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия. Взяткодатель задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы сообщение правонарушителю о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения. Военная прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей", – подытожил А.Лысенко.