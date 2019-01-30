Солдаты венесуэльской армии просят США снабдить их оружием

Группа военных армии Венесуэлы, через телеканал CNN обратилась к властям США с просьбой о предоставлении им оружия и снаряжения для борьбы против нынешних властей страны.

"Как венесуэльские солдаты, мы обращаемся к США с просьбой поддержать нас в материально-техническом плане, предоставив средства связи и оружие, чтобы мы могли добиться свободы в Венесуэле", - цитирует телеканал одного из них.

Еще один заявил: "Мы не говорим, что нам нужна только поддержка США, но также Бразилии, Колумбии, Перу, всех братских стран, которые против этой диктатуры"

Однако эти солдаты, отмечает телеканал, "проживают за пределами своей страны".

Ранее Хуан Гуайдо обещал амнистию всем военнослужащим, которые перейдут на его сторону.

CNN обращает внимание, что просьба прозвучала вскоре после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что всем, кто попытается навредить лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо, грозят "серьезные последствия".

"Мы осуждаем угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Хуана Гуайдо. Позвольте мне еще раз повторить - серьезные последствия ждут всех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо", - написал Болтон в своем твиттере.