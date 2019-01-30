События

03:24 30.01.2019

Несколько человек погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

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По меньшей мере два человека погибли, четверо пострадали после того, как неизвестный бросил гранату в мечеть на Филиппинах, сообщает в среду издание Rappler.

Инцидент произошел в городе Замбоанга на острове Минаданао. Пострадавшие доставлены в больницы.

27 января в результате взрывов внутри у входа в католическую церковь погибли 27 человек, в том числе 7 военнослужащих.

В данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф" (базируется на юге Филиппин и ранее присягнула на верность группировке "Исламское государство").

Теги: #филиппины
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Интерфакс-Украина
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