Парламент Великобритании не принял очередную поправку по Brexit

В палате общин Великобритании во вторник вечером прошло голосование по поправкам, в которых парламентарии выражают свое мнение по вопросу дальнейшего развития Brexit, большинством голосов палата проголосовала против поправки отложить Brexit на срок до 9 месяцев в случае отсутствия сделки.

Поправка лейбористки Иветт Купер направлена на то, чтобы не допустить Brexit без заключения соглашений с ЕС. Так, И.Купер предлагает принять законопроект, согласно которому премьер Тереза Мэй будет обязана потребовать от Брюсселя отложить Brexit, назначенный на 29 марта, до 31 декабря, на случай, если члены британского парламента не одобрят соглашение с ЕС до 26 февраля.

Против поправки проголосовал 321 член палаты, 298 человек проголосовали "за".