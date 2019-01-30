На Харьковщине подполковник полиции подозревается в крышевании вырубки лесопосадок

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области разоблачили и задержали с поличным заместителя начальника одного из отделений полиции области во время получения неправомерной выгоды.

"По данным следствия, 39-летний подполковник полиции требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду на общую сумму 33 тыс. 600 грн. Работник полиции взимал "дань" с каждого грузовика вырубленного леса. В случае отказа постоянно платить правоохранитель угрожал привлечь гражданина к ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Полицейский был задержан во время передачи ему очередного транша неправомерной выгоды (14,4 тыс. грн).

Подполковник задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения и избрании меры пресечения.