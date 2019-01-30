По центру Киева прошло факельное шествие памяти героев Крут, организованное "Нацкорпусом"

Активисты партии "Национальный корпус" и киевляне во вторник вечером прошли факельным шествием по центру Киева в честь 101-й годовщины боя под Крутами, где несколько сотен восставших на защиту Украинской Народной Республики добровольцев, в основном, киевских студентов, встали на пути продвижения на Киев 5-тысячной большевистской армии.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", почтить память добровольцев на Львовской площади возле мемориала героям Крут собрались около тысячи человек, преимущественно молодых людей, - представителей "Нацкорпуса", Национальных дружин, Азовского движения и неравнодушных киевлян. Многие участники акции держали в руках государственные флаги Украины, а также флаги с символикой "Нацкорпуса".

В начале акции памяти перед собравшимися выступили нардеп, глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и другие представители политсилы.

В своих выступлениях они отмечали, что обороноспособность УНР была уничтожена недальновидными политиками, которые не считали нужным создавать регулярную армию. Следствием такой политики стало то, что в момент, когда большевики начали войну против украинцев, на защиту родной земли стали добровольцы – юноши под руководством горстки верных присяге старшин.

Выступавшие напомнили, что, несмотря на подавляющий численный перевес и лучшую оснащенность большевистской армии, в бою под Крутами молодые воины выполнили поставленную перед ними задачу. Они задержали наступление врагов на столицу, что дало время дипломатам заключить Брестский мирный договор и тем самым не позволить большевистской России захватить тогда украинские земли.

Собравшиеся выразили убеждение, что в отличие от событий столетней давности сегодня украинская молодежь не допустит повторения ошибок прошлого и не позволит коррупционерам и коллаборационистами сдать Украину врагу.

Далее участники мероприятия сформировали колонну, шедшие во главе которой несли в руках растяжку с надписью "Слава Героям Крут". Державшие в руках древка с флагами активисты составили ядро колонны, а по бокам от них разместились молодые люди с факелами, одетые в униформу Национальных дружин.

Колонна в сопровождении правоохранителей прошла факельным шествием по центральным улицам столицы, которое завершилось у мемориала Героев Крут на Аскольдовой могиле, где были перезахоронены останки полегших в том бою добровольцев. Во время движения участники акции скандировали патриотические лозунги. Помимо факелов участники шествия также зажгли множество фаеров.

Движение транспорта по улицам, которыми проходила колонна, было временно перекрыто, о чем заблаговременно извещали власти города.

Мероприятие прошло без инцидентов и нарушений общественного порядка.

29 января 1918 года у с.Круты в Черниговской области в районе одноименной железнодорожной станции состоялся бой между отрядом украинских добровольцев - старшинами и юнкерами Первой Киевской юношеской школы им.Б.Хмельницкого, а также студентами столичных высших учебных заведений и гимназистами старших классов общей численностью до 400 человек, и пятитысячной группировкой большевистской России.

Битву украинские добровольцы значительно превосходящим силам противника проиграли, однако им удалось задержать стремительно развивавшееся наступление большевиков на Киев, что позволило украинской делегации заключить Брестский мирный договор, защитивший УНР от поглощения большевистской Россией.

Украинский добровольческий отряд по итогам боя потерял убитыми по разным оценкам от 65 до 74 человек, в том числе 27 бойцов, которые были захвачены в плен большевиками и расстреляны. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.