Глава МИД Дании не смог посетить Киев из-за плохой погоды

Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен не смог посетить Киев из-за плохих погодных условий.

Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Украины во вторник, А.Самуэльсен вынужден был сократить продолжительность своего рабочего визита "из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Борисполь".

В МИД добавили, что все мероприятия для СМИ отменены, включая совместную пресс-конференцию министров.

Ранее во вторник, А.Самуэльсен совместно с коллегами из Украины и Чехии посетил Мариуполь.