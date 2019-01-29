События

23:31 29.01.2019

МАУ сообщает о задержке на 1-2 часа 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером

2 мин читать
МАУ сообщает о задержке на 1-2 часа 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) задерживает на 1-2 часа 22 авиарейса в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером из-за сбоя в заправке самолетов топливом, сообщил авиаперевозчик.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" информирует о задержке на 1-2 часа 22-х рейсов, произошедшей вечером 29 января в аэропорту "Борисполь". Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом", – говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой авиакомпании.

Отмечается, что в официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой Украины.

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019 года. Заправка была приостановлена, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту "Борисполь", – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией, авиакомпания была вынуждена предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС Украины, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января.

"Авиакомпания сделала этот шаг с целью предупредить возможные серьезные последствия для компании и неудобства для пассажиров. Интересы пассажиров для МАУ всегда были и остаются на первом месте. А в данном случае речь идет об интересах более 3 тыс. пассажиров", – заявили в компании.

"МАУ призывает Правительство Украины, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов и другие компетентные органы немедленно разобраться в этой ситуации и принять меры, чтобы не допустить ее в будущем", – сказано в сообщении.

Теги: #мау #топливо #украина #задержка
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета, водитель и пассажир не пострадали

Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

Верховный суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску к РФ экс-главы ПриватБанка

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

IFC намерена активизировать сотрудничество с украинскими муниципалитетами

Украина и Франция договорилась о финподдержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь

Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье прошло факельное шествие памяти героев Крут

В ОРДО ликвидируют ряд предприятий, в т.ч. ОПК

Главы МИД Украины, Дании и Чехии в КПВВ "Гнутово" ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных коридоров на Донбассе – штаб ООС

Денисова просит международные правозащитные организации помочь в предоставлении срочной медпомощи удерживаемому в СИЗО РФ Грибу: "он на грани жизни и смерти"

Генпрокурор Венесуэлы добивается запрета на выезд Гуайдо из страны

Новосозданная Госсоцслужба проконтролирует эффективность социальной защиты – юрист

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА