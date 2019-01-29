События

23:16 29.01.2019

В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета, водитель и пассажир не пострадали

1 мин читать
В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета, водитель и пассажир не пострадали

В Днепре во вторник вечером неизвестный из противотанкового гранатомета подорвал автомобиль, водитель и пассажир не пострадали, открыто уголовное производство, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Предварительно, на перекрестке ул.Литейной и спуска Крутогорного в Соборном районе Днепра неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Тойота Лендкрузер. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Сообщение о взрыве поступило в отделение полиции около 21.00. По факту взрыва открыто уголовное производство.

В полиции отметили, что в результате взрыва повреждено колесо автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификации ст.15 ч.2 п.5 ст.115 КК Украины (покушение на убийство).

"Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления", – сказано в сообщении.

Теги: #днепр #украина #гранатомет #производство
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МАУ сообщает о задержке на 1-2 часа 22 авиарейсов в аэропорту "Борисполь" во вторник вечером

Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

Верховный суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску к РФ экс-главы ПриватБанка

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

IFC намерена активизировать сотрудничество с украинскими муниципалитетами

Украина и Франция договорилась о финподдержке проекта по снабжению питьевой водой Мариуполя

Главы МИД Украины, Чехии и Дании прибыли в Мариуполь

Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье прошло факельное шествие памяти героев Крут

В ОРДО ликвидируют ряд предприятий, в т.ч. ОПК

Главы МИД Украины, Дании и Чехии в КПВВ "Гнутово" ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных коридоров на Донбассе – штаб ООС

Денисова просит международные правозащитные организации помочь в предоставлении срочной медпомощи удерживаемому в СИЗО РФ Грибу: "он на грани жизни и смерти"

Генпрокурор Венесуэлы добивается запрета на выезд Гуайдо из страны

Новосозданная Госсоцслужба проконтролирует эффективность социальной защиты – юрист

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА