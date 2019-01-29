В Днепре неизвестный подорвал автомобиль выстрелом из противотанкового гранатомета, водитель и пассажир не пострадали

В Днепре во вторник вечером неизвестный из противотанкового гранатомета подорвал автомобиль, водитель и пассажир не пострадали, открыто уголовное производство, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Предварительно, на перекрестке ул.Литейной и спуска Крутогорного в Соборном районе Днепра неизвестный осуществил выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля Тойота Лендкрузер. Водитель и пассажир, которые находились в автомобиле, не пострадали", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Сообщение о взрыве поступило в отделение полиции около 21.00. По факту взрыва открыто уголовное производство.

В полиции отметили, что в результате взрыва повреждено колесо автомобиля. На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

В ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификации ст.15 ч.2 п.5 ст.115 КК Украины (покушение на убийство).

"Полиция принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления", – сказано в сообщении.