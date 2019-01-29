Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Министры иностранных дел Чехии и Дании Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область заявили, что ЕС введет новые санкции против России, если Москва не освободит военнопленных моряков Военно-морских сил Украины, вопрос о санкциях будет рассмотрен 18 февраля на заседании Совета ЕС, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По результатам поездки в Мариуполь, главы МИД Дании и Чехии (…) осудили действия России и призвали ее к немедленному освобождению 24-х украинских военнопленных. Было отмечено, что в случае отказа Москвы осуществить соответствующие шаги, Евросоюз введет новые санкции против России", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник вечером.

Т.Петршичек и А.Самуэльсен назвали дату рассмотрения вопроса новых санкций против России в Совете ЕС.

"Вопрос возможного введения новых ограничительных мер в отношении России и увеличения помощи украинскому Приазовью будет обсуждаться 18 февраля этого года в Брюсселе в рамках очередного заседания Совета ЕС по иностранным делам", – сказано в сообщении.

В МИДе отметили, что европейские дипломаты также призвали РФ обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях, и Керченском проливе.