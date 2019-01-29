В Запорожье прошло факельное шествие памяти героев Крут

В центре Запорожья местные патриоты провели факельное шествие в честь 101-й годовщины боя под Крутами (село в Черниговской области), когда несколько сотен вставших на защиту Украинской Народной Республики добровольцев, в основном, киевских студентов, встали на пути продвижения на Киев 5-тысячного большевистского войска.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", акцию памяти героев Крут во вторник вечером провели около сотни горожан, в основном молодые люди - активисты местных общественных организаций, а также волонтеры, ветераны войны на Донбассе, студенты.

Участники акции собрались возле запорожского горсовета, где зажгли факелы, после чего отправились с "живым огнем" по центральному проспекту Запорожья, скандируя патриотические лозунги.

Шествие завершилось на площади Героев Революции Достоинства возле Запорожской областной государственной администрации. Как рассказали агентству участники шествия, украинцы знают и не забывают о событиях, которые произошли 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, где триста киевских студентов вступили в неравный бой с шеститысячной армией большевиков, защищая УНР.

"Мы вспоминаем и чтим память мужественных воинов - героев Крут. И видим в этой странице истории исторические параллели. Ведь, сейчас в Украине подобная ситуация – такие же молодые ребята, настоящие патриоты Украины, сегодня защищают страну на Донбассе", - отметил в комментарии агентству один из участников акции.

29 января 1918 года у с.Круты в Черниговской области в районе одноименной железнодорожной станции состоялся бой между отрядом украинских добровольцев - старшинами и юнкерами Первой Киевской юношеской школы им.Б.Хмельницкого, а также студентами столичных высших учебных заведений и гимназистами старших классов общей численностью до 400 человек, и пятитысячной группировкой большевистской России.

Битву украинские добровольцы значительно превосходящим силам противника проиграли, однако им удалось задержать стремительно развивавшееся наступление большевиков на Киев, что позволило украинской делегации заключить Брестский мирный договор, защитивший УНР от поглощения большевистской Россией.

Украинский добровольческий отряд по итогам боя потерял убитыми по разным оценкам от 65 до 74 человек, в том числе 27 бойцов, которые были захвачены в плен большевиками и расстреляны. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.