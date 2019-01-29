В ОРДО ликвидируют ряд предприятий, в т.ч. ОПК

Стены одного из цехов машиностроительного завода в г.Горловка Донецкой области, находящемся на неподконтрольной правительству территории, обрушились в понедельник, 28 января, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление"(ИС), народный депутат Дмитрий Тымчук (фракция "Народный фронт") на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, этот эпизод является примером деятельности по уничтожению промышленности на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой области (ОРДО), в т.ч. включая предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщается на официальном сайте группы ИС, в октябре 2018 года был окончательно закрыт бывший ГАХК "Топаз", уволены все сотрудники, готовится окончательная ликвидация предприятия "с уничтожением доказательств разворовывания средств и фондов, а также несанкционированного использования в личных целях его производственных мощностей".

Д.Тымчук отмечает, что еще в 2015 году т.н. "руководство ДНР" планировало с помощью российских специалистов наладить на производственных мощностях бывшего ГАХК "Топаз" выпуск радиодетонаторов, производить ремонт БПЛА и модернизацию имеющихся в аннексированном Крыму комплексов РТР "Кольчуга". Управляющие компании пытались использовать производственные мощности бывшего ГАХК "Топаз" в интересах контролирующих отдельные районы Донецкой области боевиков до 2018 года, но безуспешно.

Также установлено, что в июне 2014 года боевики батальона "Восток" изъяли на предприятии экспериментальное изделие военного назначения "Мандат" стоимостью $10 млн. и автомобили "КрАЗ", оборудованные для установки на них автоматизированной станции РТР "Кольчуга". Ценное промышленное оборудование с предприятия, техническая документация и упомянутые выше изделия в течение июня-августа в 2014 года были вывезены на территорию РФ транспортными средствами российских т.н. "гуманитарных конвоев". С 2015 года начался отток оставшихся квалифицированных кадров с предприятия, часть была трудоустроена в РФ.

На данный момент, по информации группы ИС, в подобной ситуации - увольнения работников и окончательной ликвидации - находятся еще около 20 промышленных предприятий на территории ОРДО.