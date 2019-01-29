Главы МИД Украины, Дании и Чехии в КПВВ "Гнутово" ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных коридоров на Донбассе – штаб ООС

Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область посетили контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" на линии разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В КПВВ "Гнутово" министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами… ознакомились с ситуацией в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ООС в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

О безопасности в рамках этого дорожного коридора и особенности функционирования контрольного пункта министрам рассказал первый заместитель начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Цевелев.

"Он отметил, что реконструкция контрольных пунктов позволяет улучшить качество службы контрольных органов, создает условия для развертывания дополнительных рабочих мест для оформления граждан и увеличения пропускных способностей. Гражданам, которые пересекают линию разграничения, находиться в КПВВ комфортно, а время контрольно-проверочных мероприятий минимально. При этом подразделениями из состава Объединенных сил обеспечен высокий уровень безопасности", - говорится в информации.

Комментируя этот визит глав МИД, в пресс-центре штаба отметили, что ознакомление мировой общественности с реальной ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил - это один из элементов политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины в рамках международно признанной государственной границы.

"Реальная возможность для международных партнеров Украины лучше понять реальную угрозу, которую продуцирует агрессор на Донбассе и в акватории Азовского моря", - отметили в пресс-центре.