Денисова просит международные правозащитные организации помочь в предоставлении срочной медпомощи удерживаемому в СИЗО РФ Грибу: "он на грани жизни и смерти"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что состояние здоровья незаконно удерживаемого по политическим мотивам в СИЗО в Ростовской области России гражданина Украины Павла Гриба "сверхкритичное" и просит руководителей ряда международных правозащитных организаций оказать содействие в скорейшем оказании ему медицинской помощи.

"Гражданин Украины Павел Гриб, находящийся в российских застенках, находится на грани жизни и смерти!!! 20-летний политзаключенный нуждается в немедленной операции на сердце, ведь состояние его здоровья сверхкритическое. В результате обследований врачами диагностирован целый ряд серьезных болезней", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По ее словам, П.Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состгиояние здоровья заключенного украинца оказывают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.

"Обращаюсь к председателю Комитета против пыток Организации объединенных наций Йенсу Модвига, к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье, к председателю делегации МККК в Украине Алану Эшлиманну, председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер, и прошу содействовать предоставлению П.Грибу немедленной медицинской помощи", - написала Л.Денисова.

Также она обратилась к дипломатическим представителям, которые находятся в Ростове-на-Дону, с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного.

"Прошу присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенного гражданина Украины Павла Гриба", - написала украинский омбудсмен.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил до 24 апреля 2019 года арест П.Гриба.

В декабре ЕСПЧ призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья П.Гриба до 2 января 2019 года.

21 января уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Европейского комитета по предотвращению пыток Николаю Гнатовскому с просьбой вмешаться в ситуацию с П.Грибом, который нуждается в срочной медицинской помощи. По ее словам, у 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний, и он нуждается в срочной медицинской помощи.

Она также сообщила, что сотрудники правоохранительных органов РФ избили П.Гриба еще во время задержания, требовали признания вины.