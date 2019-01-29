Генпрокурор Венесуэлы добивается запрета на выезд Гуайдо из страны

Генеральный прокурор Венесуэлы требует запретить оппозиционеру Хосе Гуайдо, объявившему себя временным президентом страны, покидать Венесуэлу, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Также генпрокурор добивается блокировки счетов Х.Гуайдо.

Соответствующий запрос генпрокурор Тарек Уильям Сааб подал в Верховный суд страны.

По данным агентства, генпрокурор связал свои требования с уголовным расследованием, касающимся беспорядков, произошедших ранее в январе в связи с решением Х.Гуайдо провозгласить себя временным президентом страны.

На прошлой неделе в Венесуэле прошли крупные акции, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, в том числе США, признали его. Х.Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на новые массовые демонстрации в среду и субботу.

Лидер страны Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста.