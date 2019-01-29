Новосозданная Госсоцслужба проконтролирует эффективность социальной защиты – юрист

Созданная по рекомендации Международного банка реконструкции и развития в конце 2018 года Государственная социальная служба Украины упорядочит работу местных органов соцзащиты и усовершенствует контроль за процессом предоставления социальной защиты, считает старший юрист юридической фирмы "Астерс" Талина Кравцова.

Как пояснила юрист агентству "Интерфакс-Украина", в настоящее время в Украине функционируют местные социальные службы и службы по правам детей в структурах областных, районных, городских госадминистраций и местные органы имеют достаточно широкий спектр полномочий в сфере социальной защиты и защиты прав детей.

"Нельзя сказать, что до создания госсоцслужбы государство не выполняло необходимые социальные функции, но, тем не менее, структура органов государственной власти требовала реформирования. Госсоцслужба призвана координировать работу местных социальных служб, реализовывать государственную социальную политику на центральном уровне и контролировать ее эффективность", - сказала она.

"В соответствии с ранее подписанным договором с Международным банком реконструкции и развития, Минсоцполитики взяло на себя обязательство установить контроль над использованием средств, которые выделяются социальным службам", - подчеркнула юрист.

Т.Кравцова отметила, что правительство предусмотрело три общие функции госсоцслужбы – реализация политики в сфере соцзащиты населения; защита прав детей; контроль за предоставлением соцподдержки. Однако содержание этих функций пока не раскрывается. Тем не менее, исходя из текста постановления о создании госслужбы и официальных комментариев Минсоцполитики, Госсоцслужба будет контролировать предоставление социальной помощи, администрировать все виды адресной помощи и субсидий, а также работу с детьми.

По словам юриста, в связи с созданием нового центрального органа исполнительной власти, ожидаются изменения в организационной структуре местных органов. Так, в трехмесячный срок в областных и Киевской городской госадминистрациях должны быть созданы новые структурные подразделений по вопросам социальной защиты населения и служб по правам детей. Кроме того, до 1 июля 2019 года планируется осмотреть структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения и служб по правам детей в районных госадминистрациях.

Т.Кравцова отметила, что из текста постановления о создании службы следует предварительный вывод о ее довольно широких контрольных полномочиях.

"Можно предположить, что Госсоцслужба будет контролировать как местные органы социальной защиты, которые назначают и выплачивают определенную адресную социальную поддержку, так и получателей такой поддержки", - сказала она.

Юрист напомнила, что в настоящее время "в Украине происходит довольно активный процесс изменений в системе предоставления социальной помощи".

Так, с 1 декабря 2018 года в Украине повысилась социальная помощь от государства: "декретные", помощь матерям-одиночкам, помощь на детей под опекой, помощь малообеспеченным семьям, помощь инвалидам детства, а также пособия для граждан, которые не имеют права на пенсию.

С 2019 года также вводятся новые виды социальной помощи. Так с 1 января 2019 года помощь от государства будут получать родители детей, имеющих проблемы в развитии или тяжелые заболевания. В первую очередь, государство будет помогать тем родителям, чьи дети страдают от тяжелых перинатальных поражений нервной системы и врожденных пороков развития.

Помимо этого, социальная помощь будет предоставлена родителям, дети которых имеют редкие заболевания, онкологические, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, инсулинозависимую форму диабета I типа, острые или хронические заболевания почек IV степени. Государственная помощь также будет выплачиваться на детей, которые нуждаются в трансплантации органов из-за полученных травм. Размер социальной помощи составит: на 1 января 2019 года - 1497 грн, 1 июля 2019 года - 1564 грн, 1 декабря — 1638 грн.

"Очевидно, что реализация государственной социальной политики невозможна без надлежащего контроля за процессом предоставления социальной поддержки. В связи с тем, что с 2019 года ожидаются вышеуказанные изменения в системе социальных выплат, создание центрального органа исполнительной власти с широкими контрольными полномочиями в данной сфере было необходимым", - резюмировала Т.Кравцова.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров создал Государственную социальную службу Украины.

Госсоцслужба является центральным органом исполнительной службы, который управляется правительством через Министерство социальной политики и реализует государственную политику в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществляет контроль предоставления социальной поддержки.

Предельная численность сотрудников установлена на уровне 120 человек.