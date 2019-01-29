События

18:40 29.01.2019

Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

1 мин читать
Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

Президент Украины Петр Порошенко решил идти на президентские выборы самовыдвиженцем, а не от партии "Блок Петра Порошенко", потому круг его единомышленников не ограничивается членами партии одноименной фракции, заверяет представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Работа в Верховной Раде показала, что президент своими реформами находит единомышленников не только среди своей партии, не только среди коалиции", - сказал И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, почему П.Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем.

Она пояснила, что глава государства нашел единомышленников в том числе среди представителей парламентских фракций "Самопомич", "Батькивщина", внефракционных парламентариев.

"Президент смог своими реформами объединить всю страну, найти единомышленников больше, чем есть в его партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность". Собственно потому, представляя интересы больше, чем своей партии, президент Порошенко идет самовыдвиженцем", - сказала И.Луценко.

Теги: #луценко #порошенко #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко назвал 5 стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

Директор ГБР: Ни один из кандидатов в президенты не фигурирует в уголовных делах, расследуемых Госбюро

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

ЕК призвала Facebook, Google, Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Тимошенко начала предвыборный тур по Украине с визита в Черниговскую область

Facebook усилит противодействие вмешательству в выборы в Европарламент

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Мининформполитики Украины и Facebook обсудили противодействие вмешательству в избирательные процессы

Военнослужащие 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев пройдут обучение по стандартам НАТО - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Новосозданная Госсоцслужба проконтролирует эффективность социальной защиты – юрист

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

ГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области

Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин не имеет отношения к этому преступлению, утверждает его адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА