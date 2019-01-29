События

18:32 29.01.2019

Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

1 мин читать
Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 вторника, при этом ни один украинских военнослужащий не пострадал.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

В ходе обстрелов боевики один раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. "Российские наемники обстреляли позиции украинских военных у пос.Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции наших защитников у Хутора Вольный были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Также боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе г,Авдеевка и из автоматических гранатометов – у пос.Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских войск у пос.Гнутово.

Подразделения, которые держат оборону, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Теги: #оос #обстрелы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики НВФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Ударная авиация ВСУ отработала авиационное прикрытие и воздушную поддержку морской группировки Украины на Азове

За минувшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, потерь нет

Полторак обсудил с руководством ООС состояние дел и проблемные вопросы, возникающие у бойцов ВСУ при выполнении боевых задач

За минувшие сутки боевики десять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Дважды боевики обстреляли в субботу украинских военных на Донбассе

Порошенко встретит "черных запорожцев" из зоны ООС в Белой церкви

На чердаке нежилого дома в Донецкой области полиция обнаружила арсенал боеприпасов

Боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и четверо получили ранения - штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Новосозданная Госсоцслужба проконтролирует эффективность социальной защиты – юрист

И.Геращенко не представляет документа, который могут одновременно ратифицировать Рада и Госдума, как это предусмотрено в идее Сайдика

Порошенко решил идти на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире "БПП" - И.Луценко

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

США предоставили Гуайдо доступ к правительственным счетам Венесуэлы в своих банках

Порошенко назвал 5 стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

ГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области

Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Директор ГБР: Ни один из кандидатов в президенты не фигурирует в уголовных делах, расследуемых Госбюро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА