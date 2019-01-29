Боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил во вторник

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции украинских войск с 00.00 до 18.00 вторника, при этом ни один украинских военнослужащий не пострадал.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

В ходе обстрелов боевики один раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. "Российские наемники обстреляли позиции украинских военных у пос.Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции наших защитников у Хутора Вольный были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

Также боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе г,Авдеевка и из автоматических гранатометов – у пос.Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских войск у пос.Гнутово.

Подразделения, которые держат оборону, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.