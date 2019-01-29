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18:32 29.01.2019

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

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Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Стороны конфликта на востоке Украины располагают возможностями для проведения крупных наступательных операций, но вряд ли предпримут такие действия в 2019 году, завил во вторник директор Нацразведки США Дэн Коутс.

"Мы полагаем, что технически как Украина, так и поддерживаемые Россией силы (на востоке Украины - ИФ) способны провести масштабную наступательную операцию. Однако в 2019 году такой сценарий маловероятен, если только одна из сторон не решит, что ее противник всерьез пытается нарушить существующий статус-кво", - отмечается в его письменном заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по делам разведки.

Согласно прогнозу Д.Коутса, в случае с РФ и Украиной "напряженность с двух сторон продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей, в то время как каждая из сторон стремится укрепить свой суверенитет и возможности своего флота".

"Россия продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО", - считает директор Нацразведки США.

Теги: #черное_море #сша #россия #украина #коутс #разведка #азовское_море
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