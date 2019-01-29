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18:16 29.01.2019

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

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Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

Министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен, а также представители миссии Евросоюза во время поездки в Мариуполь (Донецкая обл.) обсудили с руководством Мариупольского порта проблемы блокирования Россией украинских кораблей и вопросы оказания помощи региону.

"Важная встреча министров иностранных дел Павел Климкин, Томаш Петршичек, Андерс Самуэльсен и представителей миссии ЕС с руководством Мариупольского порта. Обсудили проблемы блокирования Россией украинских кораблей и перспективы оказания помощи Приазовью", - написала во вторник вечером спикер МИД Украины Катерина Зеленко в своем аккаунте в Твиттер.

Главы МИД Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен во вторник осуществляют поездку в Донецкую область. В рамках визита они посещают Мариуполь, где у главы МИД запланирован осмотр акватории Мариупольского морского порта. Также программа поездки предусматривает посещение КПВВ "Гнутово".

Теги: #чехия #россия #украина #суда #рф #дания #климкин #азовское_море
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