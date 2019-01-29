ГБР отрабатывает 5 версий аварии истребителя Су-27 в Житомирской области

В рамках расследования дела по факту аварии истребителя Су-27 в Житомирской области отрабатывается 5 версий произошедшего, конкретные причины случившегося можно будет назвать после завершения экспертиз.

На брифинге во вторник в Киеве директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба рассказал, что в данном производстве проведено около 100 допросов, около 20 осмотров предметов и документов, осмотры места события.

"В настоящее время в этом производстве ещё проводятся экспертизы. Следственным путем мы проверяем выдвинутые версии. Всего в этом производстве отрабатывается пять версий. Первая - технические неисправности самого самолёта, вторая - нарушение правил организации и управления полетов, третья - сложные погодные условия, четвертая - нарушение правил полетов, совершенное экипажем, и пятая - террористический акт. Отрабатываются все версии, и после проведения экспертиз мы сможем дать ответ на основной вопрос – какова причина аварии", подчеркнул Р.Труба.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года во время крушения многоцелевого истребителя Су-27 в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов.