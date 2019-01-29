События

15:26 29.01.2019

Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit

1 мин читать
Мэй может вернуться к обсуждению с Брюсселем ключевых условий сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может возобновить переговоры с Брюсселем об изменении условий согласованной ранее сделки по Brexit, пишет во вторник газета The Independent.

Издание отмечает, что во вторник утром Т.Мэй заявила парламентариям о намерении поддержать поправку Грэма Брэйди, которая подготовит почву для возможного возобновления переговоров с Брюсселем об условиях, на которых Британия намерена выйти из ЕС.

В случае возобновления переговоров центральной темой дискуссий останется вопрос о статусе ирландской границы.

В то же время премьер подчеркнула, что Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года, "что бы ни случилось".

В конце прошлого года Брюссель и Лондон предварительно согласовали условия сделки по Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку в предложенном виде.

Очередное голосование по деталям сделки с ЕС пройдет в британском парламенте позже во вторник.

Теги: #великобритания #ес #brexit #мэй
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

Лондон введет визы для граждан ЕС в случае "жесткого" Brexit

Миссия ЕС посетит прилегающие к Азовскому морю районы Украины 27 января-2 февраля

Британия вслед за ФРГ, Францией и Испанией готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы, если не будут объявлены выборы

Большинство греков высказались против соглашения о переименовании Македонии

ЕС выступает в поддержку Национального собрания Венесуэлы – Могерини

Денисова требует от РФ направить раненых военнопленных моряков ВМСУ в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи – заявление для послов стран ЕС

ЕС сделает все, чтобы сохранить мир в Северной Ирландии при любом сценарии Brexit - Еврокомиссия

В ЕС настаивают: Великобритания должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки

Юнкер: необходимо настаивать на уважении территориальной целостности Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий: Мы усвоили уроки истории, единство – наша задача и прямая ответственность

Директор ГБР: Ни один из кандидатов в президенты не фигурирует в уголовных делах, расследуемых Госбюро

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин не имеет отношения к этому преступлению, утверждает его адвокат

Украинцы больше всего доверяют обычным людям, волонтерам, церкви и ВСУ – опрос КМИС

Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время – митрополит Епифаний

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

Верховный суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску к РФ экс-главы ПриватБанка

Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

ЕК призвала Facebook, Google, Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Обращения за страховыми выплатами после калифорнийских пожаров превысили $11,4 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА