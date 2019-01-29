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14:15 29.01.2019

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

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В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" проходит во вторник в Киеве при участии президента Украины

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в Киевском международном выставочном центре собралось около 4 тыс. человек.

В первых рядах разместились народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко", руководство администрации президента Украины, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, а также третий президент Украины Виктор Ющенко и семья президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, на форуме присутствуют внефракционные народные депутаты, в частности, Дмитрий Ярош и Борислав Береза.

Открылся форум песней в исполнении Тараса Чубая.

Как ожидается, на форуме П.Порошенко заявит о намерении баллотироваться на пост президента.

Очередные выборы главы Украинского государства пройдут 31 марта.

Теги: #гройсман #геращенко #парубий #круты #брюссель #ярош #форум #порошенко #береза #ющенко
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