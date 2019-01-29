ЕК призвала Facebook, Google, Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что крупнейшие интернет-компании - такие как Facebook, Twitter и Google - предоставили первые доклады о борьбе с дезинформацией в сети.

"Комиссия приветствует достигнутый компаниями прогресс в борьбе с дезинформацией и призывает расширить усилия в преддверии выборов в Европарламент в 2019 году", - говорится в сообщении ЕК, распространенном во вторник.

Еврокомиссия подчеркивает, что компаниям, которые подписали в октябре 2018 года Кодекс действий по борьбе с дезинформацией, "удалось добиться некоторого прогресса, в частности, в удалении учетных записей и ограничении доступа к сайтам, способствующим распространению дезинформации".

Предоставленные компаниями доклады являются отчетами за конец 2018 года. До конца января и далее - ежемесячно до мая 2019 года - компании будут предоставлять Еврокомиссии отчеты о проделанной работе по борьбе с дезинформацией.

Выборы в Европарламент назначены на май 2019 года.