Обращения за страховыми выплатами после калифорнийских пожаров превысили $11,4 млрд

Объем обращений за страховыми выплатами после ноябрьских лесных пожаров в Калифорнии превысил $11,4 млрд, объявили власти штата.

Как передает Associated Press, в общей сложности страховые выплаты в связи с лесными пожарами 2018 года составят $12,4 млрд по текущим оценкам.

Самый разрушительный лесной пожар в истории Калифорнии, Camp Fire (по месту возникновения - Кэмп-Крик-роуд) нанес экономический ущерб около $16,5 млрд, погибли 86 человек, разрушены около 15 тыс. жилых домов. К концу января поданы заявки в страховые компании на возмещение в общей сложности $8,4 млрд, сообщает местное издание The Sacramento Bee.

Эта сумма на $1,4 млрд выше декабрьской оценки. "У меня есть ощущение, что она продолжит устойчиво расти", - заявил специальный уполномоченный Калифорнии по вопросам страхования Рикардо Лара.

Обращения за страховыми выплатами еще на $3 млрд связаны с двумя пожарами в Южной Калифорнии.

Как сообщалось, крупнейшая калифорнийская генерирующая компания Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) подала заявление о банкротстве, поскольку ее оборудование могло стать причиной лесных пожаров. По законам штата, если это будет доказано, компания будет нести полную материальную ответственность за ущерб - речь идет о сумме свыше $30 млрд, не считая штрафов.