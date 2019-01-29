Минрегион обяжет гостиницы обеспечить в номерах доступ к интернету

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины обяжет гостиницы предусматривать возможность подключения к скоростному интернету в номерах и местах общего пользования, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"В действующих государственных строительных нормах о проектировании гостиниц вообще нет требования об устройстве интернет-сети. Поэтому сейчас во время обновления ГСН мы прописали, что при проектировании гостиниц необходимо предусматривать доступ к интернету в каждом номере", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

Согласно изменениям, в каждом номере и местах общего пользования гостиниц должно быть установлено не менее двух присоединительных устройств.

Л.Парцхаладзе добавил, что изменения в ГСН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.

Как сообщалось, в новых нормах также закреплено обязательное размещение пандусов и подъемников в гостиницах, а также проектирование не менее 10% номеров с учетом потребностей людей с инвалидностью.