События

13:28 29.01.2019

Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

1 мин читать
Полиция зарегистрировала более 350 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Национальная полиция Украина зарегистрировала еще 41 (всего 357 сообщений) сообщение о преступлениях, связанных с избирательной кампанией, сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"За минувшие сутки Национальная полиция Украина зарегистрировала плюс 41 сообщение об избирательных событиях. По одному из них – по факту нападения на наблюдателя Гражданской сеть "ОПОРА" в г.Кропивницкий полиция Кировоградской области зарегистрировала производство по ч.2 ст.296 "хулиганство"", - написал А.Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Всего, по его словам, с начала кампании в Украине зарегистрировано 357 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Спикер МВД сообщил, что сейчас полиция расследует 8 уголовных производств: четыре – по ст.296 "хулиганство", по одному – по ст.159-1 "нарушение порядка финансирования избирательной кампании", по ст.160 "подкуп избирателя", по ст.171 "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и по ст.365" превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины.

"Составлено 73 админпротокола, проверяют 197 сообщений, 69 обращений рассмотрены по нормам закона "Об обращениях граждан"", - сообщил А.Шевченко.

Теги: #полиция #артем_шевченко #мвд #нарушения #выборы #шевченко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕК призвала Facebook, Google, Twitter усилить борьбу с дезинформацией в преддверии выборов в Европарламент

Задержанный в Мариуполе иностранный криминальный "авторитет" арестован на два месяца без права залога

Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него в Одессе

Тимошенко начала предвыборный тур по Украине с визита в Черниговскую область

По факту пожара в харьковском торговом центре открыто дело - полиция

Украинские правоохранители помогли ликвидировать хакерскую платформу xDedic

Facebook усилит противодействие вмешательству в выборы в Европарламент

В Мариуполе задержали "вора в законе" из Грузии

Аваков на коллегии МВД: выдача на имя находящегося за границей гражданина избирательного бюллетеня – это тюрьма сразу

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", полиция начала поиск похитителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Юридическое оформление ПЦУ завершится в ближайшее время – митрополит Епифаний

В Киеве начался форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" с участием президента Украины

Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

Обращения за страховыми выплатами после калифорнийских пожаров превысили $11,4 млрд

Минрегион обяжет гостиницы обеспечить в номерах доступ к интернету

МинВОТ не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового плана по Донбассу – Черныш

Украина присоединилась к сети Академий Copernicus стран ЕС для участия молодежи в исследованиях европейской программы ДЗЗ

В Ровно произошла вспышка газовоздушной смеси и возгорание в киоске с шаурмой

IFC намерена активизировать сотрудничество с украинскими муниципалитетами

В Украине сохранится "плюсовая" температура, но будет пасмурно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА