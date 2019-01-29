События

13:33 29.01.2019

Задержанный в Мариуполе иностранный криминальный "авторитет" арестован на два месяца без права залога

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Задержанный в Мариуполе иностранный криминальный "авторитет" арестован на два месяца без права залога

Задержанный накануне в Мариуполе (Донецкая обл.) во время празднования дня рождения гражданин Грузии, подозреваемый в разбое, грабеже и вымогательстве, арестован на 60 суток без права залога.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области во вторник, задержанный является представителем вора в законе Надира Салифова по прозвищу "Гули".

Как сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области Артем Кисько, 37-летний мужчина прибыл для установления "преступного порядка". "Было установлено, что подозреваемый встречался с представителями различных диаспор и озвучивал им свои требования", - отметил он.

В Украине иностранец уже не впервые. В начале 2018 года он был объявлен в международный розыск за разбой (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) и ограбления с проникновением в жилище, совершенные в Полтавской области.

В декабре прошлого года гражданин Грузии и еще несколько ранее судимых лиц задерживался сотрудниками СБУ и Нацполиции за вымогательство. Злоумышленник был арестован с правом залога в размере 140 тыс грн. Необходимая сумма была внесена и задержанный оказался на свободе.

На этот раз подозреваемый находился в Украине под новым именем. Как выяснилось, у себя на родине человек официально сменил фамилию и отчество и легально въехал в государство. Таким образом он пытался скрыться от правоохранительных органов и избежать ответственности.

Теги: #мариуполь #полиция #арест #криминальный_авторитет
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