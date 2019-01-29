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13:11 29.01.2019

Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него в Одессе

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Гриценко дал показания в МВД по делу о нападении на него в Одессе

Кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что договорился с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым о противодействии скупке голосов и провокациям в ходе предвыборной президентской кампании в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник кандидат в президенты был на допросе в МВД, где дал показания по делу о нападении на него в Одессе в ноябре 2018 года.

"На допросе я дал показания. Зафиксировали тех высших должностных лиц, которые организовывают провокации вопреки закону. Это президент Украины Порошенко, заказчик, это глава службы личной охраны генерал-майор Федоров, это заместитель главы СБУ генерал-лейтенант Виктор Кононенко и соответственно руководители в областях", - рассказал А.Гриценко журналистам после допроса.

Он выразил надежду на то, что следствие сдержит активность действий тех, кто организовывает провокации.

А.Гриценко также сообщил, что после допроса пообщался и с министром внутренних дел. "Я зашёл к министру Авакову, у нас был разговор по этому поводу. Мы договорились о взаимодействии по двум направлениям: выявление и пресечение схем скупки голосов, которые уже сейчас начала организовывать власть, и второе - это противодействие любым провокациям и немедленное информирование Национальной полиции, чтобы это остановить в интересах страны", - сообщил кандидат в президенты.

Как сообщалось, 28 ноября в Одессе на А.Гриценко напала группа неизвестных перед входом на одну из местных радиостанций. Позднее А.Гриценко сообщил, что в результате нападения больше всего пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

По информации пресс-службы партии "Гражданская позиция", на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках, спортивной внешности, без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом.

30 ноября А.Аваков заявил, что по факту нападения на А.Гриценко правоохранители опознали и задержали пятерых правонарушителей, в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.

Теги: #нападение #показания #мвд #одесса #гриценко
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