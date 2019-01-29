МинВОТ не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового плана по Донбассу – Черныш

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) не получало официальных предложений от ОБСЕ относительно нового плана урегулирования ситуации на Донбассе, заявил министр Вадим Черныш.

"Официальных предложений наше министерство не видело. Они нам не поступали. Обсуждать интерпретацию и отдельные заявления мы не можем. Но напомню вам, что есть позиция президента (президента Украины Петра Порошенко – ИФ), который отвечает за внешние дела нашей страны, о том, что миссия должна быть от линии до границы украино-российской, компоненты должны быть такими, которые обеспечат поддержку правопорядка, управления и безопасности", - сказал В.Черныш на брифинге во вторник в Киеве.

Также министр выразил непонимание, почему представитель ОБСЕ инициирует создание агентства по реконструкции при Европейском Союзе.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, В.Черныш отметил, что в резолюции Совета безопасности ООН закреплена ссылка именно на Минские соглашения.

"На сегодняшний день также существует резолюция Совета безопасности ООН 2202, которую никто не отменял. К ней также есть два дополнения, одно из которых называется "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", то есть там предусмотрено по пунктам, что нужно делать. Если мы говорим юридическим языком, то для того чтобы что-то менять, нужно изменить резолюцию Совбеза ООН", - пояснил министр.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

Также план предусматривает создание переходной администрации ООН в ОРДЛО, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

М.Сайдик также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и "так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения"".